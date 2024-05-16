Amad Diallo, Arda Güler'e selam çaktı: 5 gollü düelloda gülen taraf Manchester United!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 09:41
Amad Diallo, Arda Güler'e selam çaktı: 5 gollü düelloda gülen taraf Manchester United!
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Premier Lig'in 34. hafta erteleme maçında Erik ten Hag'ın ekibi Manchester United evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 31. dakikada Kobbie Mainoo, 57. dakikada Amad Diallo ve 84. dakiakda Rasmus Höjlund kaydetti. Newcastle United'ın gollerini ise 49. dakikada Anthony Gordon ve 90+1'de Lewis Hall kaydetti.

AMAD DİALLO ARDA GÜLER'E SELAM YOLLADI

Manchester United'ın ikinci golünü kaydeden Amad Diallo'nun golden sonra milli futbolcu Arda Güler ile özdeşleşen gol sevincini yapması dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 57'ye yükseltirken, Newcastle United ise 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester United deplasmanda Brighton ile mücadele ederken, Newcastle United deplasmanda Brentford'a konuk olacak.


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