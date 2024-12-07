Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
İngiltere Premier Lig'de kötü günler geçiren Manchester City, Crystal Palace deplasmanında 2-2 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'de son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan Manchster City, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti ve Manchester City bir kez daha puan kaybı yaşadı.
Crystal Palace'ın gollerini 4. dakikada Daniel Munoz ve 57. dakikada Maxence Lacroix kaydetti. Manchester City'nin golleri 30. dakikada Erling Haaland ve 68. dakikada Rico Lewis'ten geldi.
Manchester City'de Rico Lewis 84. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Arka arkaya yedi maçta altı kez kaybeden, bir kez berabere kalan Manchester City, kötü seriyi Nottingham Forest maçında bitirdi. Ancak Crystal Palace deplasmanında istediği galibiyeti alamadı.
Bu beraberliğin ardından Manchester City puanını 27'ye yükseltti. Crystal Palace puanını 13 attı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City, Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ı ağırlayacak. Crystal Palace, Brighton'a konuk olacak.
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel Beşiktaşlılara seslendi!
- Manchester United, Nottingham Forest'a boyun eğdi!
- Ali Koç kısa ve net konuştu!
- Beşiktaş'tan derbi sonrası Fenerbahçe'ye gönderme!
- Manchester City'de kan kaybı devam ediyor!
- Serdar Topraktepe'den derbi galibiyeti sonrası mesaj!
- Hull City İngiltere Championship'te dibi gördü!
- Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda hata yapmadı
- 'Kartal yüksek uçtu, kanarya yara aldı'
- Jose Mourinho'dan puan farkı açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...