Manchester City'den Cambiaso'ya teklif hazırlığı!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Juventus forması giyen Andrea Cambiaso için teklif hazırlıyor.
Pep Guardiola yönetiminde bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester City, ara transfer döneminde yeni takviyelere hazırlanıyor.
İngiliz ekibinin gündeminde özellikle Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush yer alıyor.
Manchester City'nin savunma hattı için hedefi de ortaya çıktı. İngiliz ekibi, Juventus forması giyen sol bek Andrea Cambiaso ile ilgileniyor.
Di Marzio'nun haberine göre, Manchester City, 24 yaşındaki futbolcu için 60-65 milyon euro bandında bir teklif hazırlıyor.
Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cambiaso'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan İtalyan futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Etiketler: #Andrea Cambiaso #Manchester City #juventus #transfer
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