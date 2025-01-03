Manchester City'den genç stopere kanca!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 09:15

Güncelleme: 03.01.2025 - 09:15

Lens'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Abdukodir Khusanov için flaş bir transfer iddiası geldi.

Fabrizio Roma'nun haberine göre; Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.

Haberde genç savunmacı ile birçok üst düzey kulübün ilgilendiği belirtildi.

Lens, Özbek oyuncuyu 2023 yılında Belarus ekibi Energetik-BGU Minsk'ten 100 Bin Euro'ya transfer etmişti.

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Khusanov, bu sezon Lens ile 16 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.