Manchester City'den genç stopere kanca!
Manchester City'nin, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer etmek istediği iddia edildi.
Lens'te gösterdiği performansla adından söz ettiren Abdukodir Khusanov için flaş bir transfer iddiası geldi.
Fabrizio Roma'nun haberine göre; Manchester City, Lens'in 20 yaşındaki stoperi Abdukodir Khusanov'u transfer listesine ekledi.
Haberde genç savunmacı ile birçok üst düzey kulübün ilgilendiği belirtildi.
Lens, Özbek oyuncuyu 2023 yılında Belarus ekibi Energetik-BGU Minsk'ten 100 Bin Euro'ya transfer etmişti.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Khusanov, bu sezon Lens ile 16 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #Abdukodir Khusanov #Lens #Manchester City
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