Manchester City'den genç yıldıza 25 milyon Euro!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, River Plate'nin 18 yaşındaki futbolcusu Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:29
Manchester City'den genç yıldıza 25 milyon Euro!
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Geleceğe yönelik yatırım yapan Manchester City, orta sahaya yeni bir genç yıldız aldı.

İngiliz ekibi, River Plate'in 18 yaşındaki orta sahası Claudio Echeverri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Claudio Echeverri

25 MİLYON EURO ÖDENECEK

City, oyuncu için River Plate'e 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Arjantinli yetenek, sezon sonuna kadar kulübünde kiralık olarak forma giyecek.


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