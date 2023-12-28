Manchester City'den genç yeteneğe dev ücret!
İleriye yönelik çalışmalarına devam eden Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki Claudio Echeverri'yi transfer etmek üzere.
Kadrosunda gençleştirme yapmak isteyen ve bu konuda çalışmalarına başlayan Manchester City ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak üzere.
Manchester City, Arjantinli genç yetenek için River Plate'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncu 1 sezon daha River Plate'de kiralık olarak forma giyecek.
Profesyonel kariyerinde 6 resmi maça çıkan Claudio Echeverri bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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