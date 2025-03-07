Manchester City'den karaborsa bilet operasyonu!
Manchester City, bilet karaborsacılığı yaptığı gerekçesiyle 165 taraftarın hesabını kapattı. 354 hesap askıya alındı, 223 hesap yakından izleniyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, karaborsa bilet satışı yapan taraftarlara karşı harekete geçti.
BBC'de yer alan habere göre; Manchester City yönetimi, biletleri yüksek fiyatlardan karaborsada sattığı tespit edilen 165 taraftarın hesabını tamamen kapattı.
Kulüp, ayrıca 354 hesabı geçici olarak askıya aldı ve 223 hesabı da yakın takibe aldı.
Kulüp yetkilileri, taraftarlara yaptığı çağrıda biletlerin sadece resmi satış kanalları üzerinden alınması gerektiğini belirterek, karaborsa konusunda sıfır tolerans uyguladıklarını vurguladı.
Etiketler: #Manchester City #İngiltere Premier Lig #karaborsa
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