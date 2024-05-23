Manchester City'den sürpriz imza! Scott Carson...
Manchester City, sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki kalecisi Scott Carson'la uzatma kararı aldı.
Manchester City'nin 38 yaşındaki kalecisi Scott Carson için karar verildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz devi, tecrübeli file bekçisiyle sözleşme uzatma kararı aldı.
Anlaşma sağlanması halinde Scott Carson, 1 yıl daha City forması giyecek.
City, Derby County'den tecrübeli kaleciyi 2019 yılında kiralamış, 2021 yılında ise bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmıştı.
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