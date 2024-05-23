Manchester City'den sürpriz imza! Scott Carson...

Manchester City, sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki kalecisi Scott Carson'la uzatma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 19:28
Manchester City'den sürpriz imza! Scott Carson...
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Manchester City'nin 38 yaşındaki kalecisi Scott Carson için karar verildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz devi, tecrübeli file bekçisiyle sözleşme uzatma kararı aldı.

Anlaşma sağlanması halinde Scott Carson, 1 yıl daha City forması giyecek.

City, Derby County'den tecrübeli kaleciyi 2019 yılında kiralamış, 2021 yılında ise bedelsiz bir şekilde kadrosuna katmıştı.


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