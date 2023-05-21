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Manchester City'li Phil Foden'dan 22 yaşında 12 şampiyonluk: Kupalara doymuyor!

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'de İngiliz futbolcu Phil Foden, 22 yaşında 12. kupasına ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:06
Manchester City'li Phil Foden'dan 22 yaşında 12 şampiyonluk: Kupalara doymuyor!
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İngiltere Premier Ligi'nin 2022-23 sezonunda bitime 3 hafta kala Manchester City şampiyonluğunu ilan etti ve arka arkaya 3. Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Tarihindeki 9. şampiyonluğu elde eden Manchester City'de bu zaferin özel isimlerinden biri de Phil Foden oldu.

İngiliz kulübündeki yedinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu, Manchester City ile ligde 5. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Foden, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından 2022-2023 sezonunda da şampiyonluk yaşayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Phil Foden

PHIL FODEN'IN KAZANDIĞI KUPALAR

5x İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu

1x İngiltere FA Cup Şampiyonluğu

4x İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu

2x İngiltere FA Community Shield Şampiyonluğu

SEZON PERFORMANSI

İngiliz oyuncu Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


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