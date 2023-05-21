Manchester City'li Phil Foden'dan 22 yaşında 12 şampiyonluk: Kupalara doymuyor!
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'de İngiliz futbolcu Phil Foden, 22 yaşında 12. kupasına ulaştı.
İngiltere Premier Ligi'nin 2022-23 sezonunda bitime 3 hafta kala Manchester City şampiyonluğunu ilan etti ve arka arkaya 3. Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.
Tarihindeki 9. şampiyonluğu elde eden Manchester City'de bu zaferin özel isimlerinden biri de Phil Foden oldu.
İngiliz kulübündeki yedinci sezonunu geçiren yıldız oyuncu, Manchester City ile ligde 5. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Foden, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından 2022-2023 sezonunda da şampiyonluk yaşayarak kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
Phil Foden
PHIL FODEN'IN KAZANDIĞI KUPALAR
5x İngiltere Premier Lig Şampiyonluğu
1x İngiltere FA Cup Şampiyonluğu
4x İngiltere Lig Kupası Şampiyonluğu
2x İngiltere FA Community Shield Şampiyonluğu
SEZON PERFORMANSI
İngiliz oyuncu Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 43 karşılaşmada 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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