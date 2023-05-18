Premier Lig devi Everton satışa çıkarılıyor!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 16:26

Güncelleme: 18.05.2023 - 16:27

Premier Lig'de Everton için bu sezon işler yolunda gitmiyor. İngiliz basını, ligde kümede kalma mücadelesi veren Everton'ın önümüzdeki günlerde satışa çıkarılabileceğine dair bir iddia ortaya attı.

Daily Mail'in haberine göre, Everton'ın mümkün olan en kısa sürede satış işlemleri gerçekleştirilecek.

Kulübün sahibi Farhat Moshiri’nin ilerleyen günlerde yapacağı görüşmelerin ardından Everton'ın satışı için onayı vereceği ifade edildi. Bu satışın ise 600 milyon sterlin civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

TARAFTARIN TEPKİSİ YOL AÇTI

Kulübün hisselerinin yüzde 94'ünü elinde bulunduran Moshiri'nin, bu kararı almasında en büyük etken tribünlerdeki taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaşması gösterildi.

Premier Lig'de 36 hafta itibariyle Everton, 32 puan ile düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor. Ayrıca Finansal Fair Play kurallarının ihlal edilmesi sebebiyle para cezası ve puan silinme cezasıyla karşı karşıya.