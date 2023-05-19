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Premier Lig ekiplerinden Manchester City yeni sezon formalarını tanıttı

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta itibarıyla toplam 85 puanla zirvede olup şampiyonluğa gün sayan Manchester City, yıldız forveti Erling Haaland ile 2023-2024 sezon formalarını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 15:27
Premier Lig ekiplerinden Manchester City yeni sezon formalarını tanıttı
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Manchester City 2023-2024 sezon formalarını tanıttı. 

Manchester City'nin 22 yaşındaki oyuncusu Erling Haaland, yeni sezon forması için modellik yaptı.

İngiliz taraftarlar yeni formaları beğeniyle karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan formalar yüz binlerce beğeni aldı.


Manchester City Erling Haaland İngiltere Premier Lig

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