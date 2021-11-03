Manchester City'nin sahipleri, Spartak Moskova'nın yüzde 20 hissesine talip
İngiliz kulübü Manchester City'nin sahibi City Football Group'un temsilcileri, Spartak Moskova'nın yüzde 20 hissesini satın almak için takımın genel müdürü ile bir araya geldi.
Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, zincir kulüp hissedarlığını dünyaya yaymak istiyor.
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, City Football Group'un temsilcileri geçen hafta sonu Spartak Moskova'nın genel müdürü ile bir araya geldi.
Gazetenin Rus kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre City'nin sermaye temelli takımın yüzde 20 hissesini satın almakla ilgilendiğini öne sürdü.
Anlaşmanın olması durumunda City Football Group'un dünyanın bir çok ülkesinde elinde bulundurduğu kulüp sayısı 11'e yükselecek.
City Football Group'un hisselerine sahip olduğu kulüpler arasında Manchester City başta olmak üzere New York City, Melbourne City(ABD), Yokohama F Marinos(Japonya), Montevideo City Torque(Uruguay), Girona(İspanya), Sichuan Jiuniu(Çin), Mumbai City(Hindistan), Lommel SK(Belçika) ve Troyes(Fransa) yer alıyor.
MANCHESTER CITY'NİN SAHİBİ KİMDİR?
1970 doğumlu Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir.
Şeyh Mansour'un net servetinin 22 milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor.
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