Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçını TFF'ye rağmen tam kapasite oynayacak

03 Kasım 2021 Çarşamba, 19:19

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı için TFF'ye yaptığı tam kapasite seyirciyle oynama başvurusunda bulunmuştu ve başvuru TFF tarafından reddedilmişti.

Galatasaray yaptığı açıklama ile bu karara rağmen yarın oynanacak mücadelede seyirci kısıtlamasına gidilmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.

Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021’den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.

Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45’te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.

Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz"







