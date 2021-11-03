MAÇ SONUCU | Sporting 4-0 Beşiktaş

İkinci yarının başlamasıyla beraber Sporting'in önce bir topu direkten döndü ardından sol kanattan Matheus Reis'in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia'nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi. Skor 4-0'a gelmiş oldu. Maçta başka gol olmadı ve böylece Sporting 19 Ekim'de 4-1 kazandığı maçın ardından bu maçı da 4-0 kazanmış oldu.