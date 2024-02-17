Manchester City'ye zirvede ağır darbe!

Premier Lig karşılaşmasında Manchester City konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 22:32
Manchester City'ye zirvede ağır darbe!
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Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester City'nin golünü 83. dakikada Rodri, Chelsea'nin golünü 42. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

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Bu beraberlikle Manchester City puanını 53'e çıkarırken, Chelsea'de 35 puana yükseldi.

Manchester City bir sonraki karşılaşmasında erteleme maçında sahasında Brentford'u konuk ederken, Chelsea'de 26. haftada Brentford deplasmanına çıkacak.


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