Manchester City'ye zirvede ağır darbe!
Premier Lig karşılaşmasında Manchester City konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig 25. hafta karşılaşmasında Manchester City evinde ağırladığı Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Manchester City'nin golünü 83. dakikada Rodri, Chelsea'nin golünü 42. dakikada Raheem Sterling kaydetti.
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Bu beraberlikle Manchester City puanını 53'e çıkarırken, Chelsea'de 35 puana yükseldi.
Manchester City bir sonraki karşılaşmasında erteleme maçında sahasında Brentford'u konuk ederken, Chelsea'de 26. haftada Brentford deplasmanına çıkacak.
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