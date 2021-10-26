Manchester United 5-0'lık hezimet sonrası teknik direktör konusunu karara bağladı!

26 Ekim 2021 Salı, 16:04

Liverpool karşısında alınan tarihi yenilgi Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki spekülasyonları beraberinde getirdi.

Ligde cumartesi günü Tottenham ile karşı karşıya gelecek Kırmızı Şeytanlar'da kulüp yönetimi Solskjaer konusunda aceleci davranmayacak.

MANCHESTER UNITED'IN KARARI

Reuters'ın kulübe yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, United Norveçli teknik adam için ani bir karar vermek istemiyor. Haberde kulüp yönetiminin yoğun baskıya rağmen takımın performansına odaklandığını belirtildi.

ManU Tottenham maçı sonrası Salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta ile maçı için İtalya'ya gidecek. Kırmızı Şeytanlar F Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider konumda bulunuyor.

Solskjaer'dan önceki teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine 3-1'lik Liverpool yenilgisinin ardından sonra son verilmişti.