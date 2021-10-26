Süper Lig'in eski yıldızı Robinho'dan Manchester United itirafı

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2021 Salı, 14:08
<p>Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Bir dönem Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor formalarını giyen Brezilyalı yıldız, Manchester City'e transfer olma hikayesini anlattı.</p>

Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Bir dönem Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor formalarını giyen Brezilyalı yıldız, Manchester City'e transfer olma hikayesini anlattı.

<p>Yıllar sonra süreçle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Robinho, "2008 yılında Manchester United'a transfer olacağımı düşünüyordum" dedi.</p>

Yıllar sonra süreçle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Robinho, "2008 yılında Manchester United'a transfer olacağımı düşünüyordum" dedi.

<p>Transferiyle ilgilenen herkes tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Robinho, "Real Madrid'den ayrılma kararını verirken Manchester United'a transfer olacağımı sanıyordum. Başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum" dedi.</p>

Transferiyle ilgilenen herkes tarafından yanlış yönlendirildiğini belirten Robinho, "Real Madrid'den ayrılma kararını verirken Manchester United'a transfer olacağımı sanıyordum. Başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum" dedi.

<p>Robinho'nun bu açıklamaları ise futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.</p>

Robinho'nun bu açıklamaları ise futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

<p>Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan ve Santos gibi kulüplerin formasını giydi.</p>

Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan ve Santos gibi kulüplerin formasını giydi.

<p>Brezilya Milli Takım forması ile 100 maça çıkan yıldız futbolcu, 28 kez gol sevinci yaşadı.</p>

Brezilya Milli Takım forması ile 100 maça çıkan yıldız futbolcu, 28 kez gol sevinci yaşadı.

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