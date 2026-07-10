Manchester United, Ederson transferinden vazgeçti

2026 Dünya Kupası'ndan önce Manchester United, Atalanta ile Ederson transferi konusunda anlaşmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Brezilyalı orta saha oyuncusu için yaklaşık 50 milyon Euro ödeme yapacaktı.

Brezilya'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesiyle kısa süre içerisinde transferin sonuçlanması bekleniyordu. Ancak işler tersine döndü.

Sky Sport'un haberine göre Manchester United, transferden vazgeçti. Bazı kaynaklar ise Ederson'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ManU yöneticilerinin transferi tamamlamak istemediğini iddia etti.

Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos transferi için 50 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.