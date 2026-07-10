Cumhuriyet Gazetesi Logo
Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu

10.07.2026 20:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Wimbledon tek erkeklerde Jannik Sinner, Novak Djokovic'i 6-4, 6-4, 6-4'lük setlerle mağlup ederek finale yükseldi. Son şampiyon, 12 Temmuz Pazar günü finalde Zverev'e karşı korta çıkacak.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Wimbledon tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde Jannik Sinner ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. 

Mücadelenin ilk setini kazanan 6-4 ile Sinner oldu.

Dünya 1 numarası ikinci seti de 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Etkili oyununu sürdüren Jannik Sinner, üçüncü seti de 6-4 ile alarak adını finale yazdırdı. 

Turnuvanın son şampiyonu olan İtalyan raket, 12 Temmuz Pazar günü ünvanını korumak adına Alexander Zverev ile karşılaşacak. 

SİNNER 7. GRAND SLAM FİNALİNDE

Jannik Sinner, Novak Djokovic’i mağlup ederek kariyerinin 7. Grand Slam finaline yükseldi.

İtalyan raket, üst üste ikinci kez Wimbledon'da final bileti aldı.

DJOKOVİC’İN 25. GRAND SLAM HAYALİ YİNE ERTELENDİ

Novak Djokovic’in 25. Grand Slam şampiyonluğu hedefi Wimbledon’da bir kez daha yarım kaldı.

39 yaşındaki Sırp raket, Sinner karşısındaki yenilgiyle turnuvaya yarı finalde veda etti.

Ayrıca Novak Djokovic, Wimbledon’da 8. şampiyonluğuna ulaşarak Roger Federer’in rekorunu yakalama fırsatını değerlendiremedi. Kariyerinde 7 kez Wimbledon zaferi yaşayan Djokovic, finalin bir adım uzağında kaldı.

İlgili Konular: #wimbledon #Alexander Zverev #jannik sinner

İlgili Haberler

Wimbledon'da kadınlar finalinin adı belli oldu!
Wimbledon'da kadınlar finalinin adı belli oldu! Çek tenisçiler Karolina Muchova ile Linda Noskova, Wimbledon Turnuvası finalinde kupa için mücadele edecek.
Marta Kostyuk ile Linda Noskova Wimbledon'da yarı finalde!
Marta Kostyuk ile Linda Noskova Wimbledon'da yarı finalde! Çek tenisçi Linda Noskova ile Ukraynalı raket Marta Kostyuk, Wimbledon Turnuvası'nda isimlerini yarı finale yazdırdı.
Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde
Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı finalde Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinde Felix Auger-Aliassime'yi yenerek yarı finale yükseldi.