Wimbledon tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Wimbledon tek erkeklerde günün ikinci yarı final mücadelesinde Jannik Sinner ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk setini kazanan 6-4 ile Sinner oldu.

Dünya 1 numarası ikinci seti de 6-4 ile hanesine yazdırdı.

Etkili oyununu sürdüren Jannik Sinner, üçüncü seti de 6-4 ile alarak adını finale yazdırdı.

Turnuvanın son şampiyonu olan İtalyan raket, 12 Temmuz Pazar günü ünvanını korumak adına Alexander Zverev ile karşılaşacak.

SİNNER 7. GRAND SLAM FİNALİNDE

Jannik Sinner, Novak Djokovic’i mağlup ederek kariyerinin 7. Grand Slam finaline yükseldi.

İtalyan raket, üst üste ikinci kez Wimbledon'da final bileti aldı.

DJOKOVİC’İN 25. GRAND SLAM HAYALİ YİNE ERTELENDİ

Novak Djokovic’in 25. Grand Slam şampiyonluğu hedefi Wimbledon’da bir kez daha yarım kaldı.

39 yaşındaki Sırp raket, Sinner karşısındaki yenilgiyle turnuvaya yarı finalde veda etti.

Ayrıca Novak Djokovic, Wimbledon’da 8. şampiyonluğuna ulaşarak Roger Federer’in rekorunu yakalama fırsatını değerlendiremedi. Kariyerinde 7 kez Wimbledon zaferi yaşayan Djokovic, finalin bir adım uzağında kaldı.