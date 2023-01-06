Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06 Ocak 2023 Cuma, 10:23

İngiltere'de FA Cup heyecanı devam ediyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, 3. tur mücadelesinde kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Everton'ı konuk edecek.

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

David de Gea

İki ekip turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.

Manchester United, Premier Lig'de oynadığı son mücadelede kendi sahasına konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.

Everton ise kendi evinde konuk ettiği Brighton'a 4-1 yenilmişti.