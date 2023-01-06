Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Manchester United, kendi sahasında Everton'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere'de FA Cup heyecanı devam ediyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, 3. tur mücadelesinde kendi sahasında Frank Lampard'ın takımı Everton'ı konuk edecek.
MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği mücadele Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
David de Gea
İki ekip turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.
Manchester United, Premier Lig'de oynadığı son mücadelede kendi sahasına konuk ettiği Bournemouth'u 3-0 mağlup etmişti.
Everton ise kendi evinde konuk ettiği Brighton'a 4-1 yenilmişti.
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