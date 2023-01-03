Premier Lig'in eski yıldızı Jermaine Pennant iflas etti
Eski İngiliz kanat oyuncusu Jermaine Pennant iflas etti. Geçtiğimiz aylarda malikanesinde uyuşturucu bulunan eski futbolcu, kamuya olan borçlarından dibi gördü.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal’in eski futbolcularından Jermaine Pennant iflas etti.
39 yaşındaki Pennant’ın kamu hizmeti şirketlerine borcu olduğu iddia ediliyor. Eski futbolcu, sahibi olduğu medya şirketi Jermaine Pennant Ltd’nin 2020’de feshedilmesinin ardından bir dizi ödenmemiş faturayı kapatamadığı için mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkeme, alacaklıları haklı buldu ve şirketin iflasına karar verdi.
Jermaine Pennant (Sağdaki)
Pennant’ın, eşinden ayrıldıktan sonra boşta olan evi, yakın zamanda polisler tarafından basılmış ve malikanede birçok uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Daha sonra söz konusu ev kundaklanmış ve yangında büyük zarar görmüştü.
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