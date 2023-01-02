Premier Lig'de Liverpool'dan yeni yıla kötü başlangıç: Brentford 3-1 Liverpool
Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Brentford'a 3-1 mağlup oldu.
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de Brentford deplasmanına konuk oldu. Brentford Community Stadyumu'ndaki mücadeleyi Liverpool, 3-1'lik skorla kaybetti.
Karşılaşmada Brentford'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ibrahima Konate (kendi kalesine), 42. dakikada Yoane Wissa ve 84. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti. Liverpool'un maçtaki tek golü 50. dakikada Oxlade Chamberlain'den geldi.
Mohamed Salah
GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Liverpool'un ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Jürgen Klopp'un öğrencileri ligde 28 puanda kaldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Brentford 26 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, bu kez Brighton deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.
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