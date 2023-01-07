Manchester United, Federasyon Kupası'nda 4. turda
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Everton'ı 3-1 yendi.
İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Manchester United, sahasında Everton'ı 3-1 mağlup etti.
Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Manchester ekibinin gollerini 4. dakikada Antony, 52. dakikada Conor Coady (kendi kalesine) ve 90+7. dakikada penaltıdan Marcus Rashford attı.
Konuk takımın tek golü ise 14. dakikada Coady'den geldi.
Kupada 4. tura yükselen Manchester United, bu sonuçla üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.
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