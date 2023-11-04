Manchester United'a Marcus Rashford şoku!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:06

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:06

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, sakatlıklardan kurtulamıyor.

İngiliz ekibinde son olarak Marcus Rashford sakatlandı. Antrenmanda ayağına darbe alan Rashford, ligde oynanan Fulham karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Manchester United'da Casemiro da Carabao Cup'ta oynanan Newcastle United maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı yıldızın, birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Erik ten Hag'ın ekibinde ayrıca Lisandro Martinez, Luke Shaw ve Victor Lindelöf'ün de sakatlıkları bulunuyor.