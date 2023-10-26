Manchester United'da Altay Bayındır'a kötü haber!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:05

Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United'ın sezon sonu yollarını ayırdığı David De Gea'yı tekrar takıma getirmek için uğraştığı iddia edildi.

İngiltere merkezli The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United'ın yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı için yollarını ayırdığı De Gea ile görüşme gerçekleştiriyor.

David De Gea

ALTAY'A RAĞMEN DE GEA İSTENİYOR

Habere göre, Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı sıkıntı yaşamak istemeyen İngiliz devinin, Altay Bayındır'a rağmen İspanyol kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Andre Onana

KISA SÜRELİ SÖZLEŞME

32 yaşındaki oyuncunun 12 yıllık Manchester macerası geçen yaz sona ermişti. Başarılı file bekçisi henüz hiçbir kulüple anlaşmadı. De Gea'nın kısa süreli sözleşmeyi kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

ALTAY BAYINDIR TRANSFER EDİLMİŞTİ

İngiliz temsilcisi, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Manchester United, milli oyuncunun sonraki satışından sarı lacivertli takıma yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde de ek olarak bir milyon Euro verecek.