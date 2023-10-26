Manchester United'da Altay Bayındır'a kötü haber!
Milli futbolcu Altay Bayındır'ın formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, İspanyol kaleci David De Gea'yı tekrar kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Manchester United'ın sezon sonu yollarını ayırdığı David De Gea'yı tekrar takıma getirmek için uğraştığı iddia edildi.
İngiltere merkezli The Sun'da yer alan habere göre; Manchester United'ın yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı için yollarını ayırdığı De Gea ile görüşme gerçekleştiriyor.
David De Gea
ALTAY'A RAĞMEN DE GEA İSTENİYOR
Habere göre, Andre Onana'nın Afrika Kupası'na gidecek olmasından dolayı sıkıntı yaşamak istemeyen İngiliz devinin, Altay Bayındır'a rağmen İspanyol kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Andre Onana
KISA SÜRELİ SÖZLEŞME
32 yaşındaki oyuncunun 12 yıllık Manchester macerası geçen yaz sona ermişti. Başarılı file bekçisi henüz hiçbir kulüple anlaşmadı. De Gea'nın kısa süreli sözleşmeyi kabul etmesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.
ALTAY BAYINDIR TRANSFER EDİLMİŞTİ
İngiliz temsilcisi, Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'den 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Manchester United, milli oyuncunun sonraki satışından sarı lacivertli takıma yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro'yu geçmesi halinde de ek olarak bir milyon Euro verecek.
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