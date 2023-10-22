Galatasaray'ın rakibi Manchester United'dan üst üste ikinci galibiyet!
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig 9. hafta maçında Manchester United, sahasında Sheffield United ile karşılaştı.
Bramall Lane'de oynanan maçı Manchester United 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada McTominay, 77. dakikada Dalot kaydetti. Sheffield'ın tek golü 34. dakikada McBurnie (p) attı.
SHEFFIELD UNITED GALİBİYETE HASRET
Alınan bu sonucun ardından Manchester United puanını 15'e yükseltti. Ligde kötü gidişi devam eden Sheffield ise 1 puanda kaldı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Manchester City'i konuk edecek. Sheffield ise Arsenal'a konuk olacak.
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