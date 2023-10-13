Manchester United'da Andre Onana'nın durumu belli oluyor!
İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Manchester United'da milli ara sonrası kadroda önemli değişiklikler yaşanabilir.
ESPN'de yer alan habere göre, Manchester United'da sezona oldukça kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle tepki toplayan Andre Onana'nın formasını kaybedebileceği belirtildi.
Erik ten Hag'ın milli maçların ardından kalede Onana'ya forma vermeye devam edeceği belirtildi. Hollandalı teknik adamın, 27 yaşındaki kalecinin performansında değişiklik olmaması ve hatalı goller yemeye devam etmesi durumunda kaleci pozisyonunda bir değişiklik yapabileceği vurgulandı.
11 MAÇTA 19 GOLE ENGEL OLAMADI
Öte yandan Erik ten Hag'ın, Onana'nın performansını düzeltmesi için adım attığı ve Kamerunlu futbolcu ile yakından ilgilendiği öne sürüldü.
Manchester United'ın sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Andre Onana, İngiliz temsilcisinde 11 maçta kalesinde 19 gol gördü.
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