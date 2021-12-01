Manchester United'da gözler Chelsea futbolcusu Timo Werner'e dikildi

Manchester United ile sezon sonuna kadar anlaşan Ralf Rangnick'in transferde istediği ilk ismin Chelsea'dan Timo Werner olduğu ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2021 Çarşamba, 18:40
Manchester United'da gözler Chelsea futbolcusu Timo Werner'e dikildi
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Manchester United'da takımın başına yeni geçen teknik direktör Ralf Rangnick, transfer için ilk ismini belirledi.

Rangnick'in 2022 yaz transfer döneminde Chelsea'de forma giyen Alman futbolcu Timo Werner'in transferini istediği öne sürüldü.

Alman Bild gazetesinin haberine göre; Rangnick'in Londra ekibinin başındaki Thomas Tuchel ile yakın ilişkisinin transferin gerçekleşmesinde önemli bir etmen olabileceği söylendi.

Geçtiğimiz sezon Londra ekibine gelen 25 yaşındaki Timo Werner, tüm kulvarlarda 12 gol 15 asistlik katkıda bulunmuştu. Başarılı futbolcu bu sezon ise  Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol kaydetti.


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