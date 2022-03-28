Manchester United'dan Harry Kane iddiası
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, gelecek sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ettiği belirtilen İngiliz kulübün, Harry Kane'i kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
İskoç teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayıran ve Alman hoca Ralf Rangnick ile anlaşan Manchester United, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
İngiliz basınında çıkan habere göre, Ralf Rangnick'in danışman rolüne geçecek olması nedeniyle teknik direktör arayışlarını sürdüren Manchester United'da Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag'ın kulübün yeni antrenörü olmaya yakın olduğu belirtildi.
HEDEF HARRY KANE
Öte yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'ın, transferde önceliğini forvet bölgesine verdiği iddia edildi.
The Athletic'in haberine göre, Manchester United gelecek sezon yeni teknik direktöründen bağımsız olarak Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane'i transfer etmek istiyor. Haberde, United'ın şampiyonluk yarışı içinde yer alabilmesi için bu transferin gerekli olduğuna dikkat çekildi.
İddiaya göre, Tottenham'ın, sözleşmesi 2024 yazında bitecek Harry Kane için 100 milyon sterlini aşan bir transfer ücreti talep edeceği belirtildi. Manchester United'ın bu teklifi kabul etmesi halinde kulüp tarihinde ödenen en yüksek transfer ücreti rekoru kırılmış olacak.
Harry Kane, bu sezon Tottenham'da 41 maçta forma giydi. Yıldız forvet bu karşılaşmalarda 22 gol attı ve 6 asist yaptı.
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