Galatasaray'da Burak Elmas idari ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı

28 Mart 2022 Pazartesi, 12:16

Galatasaray'da 24 saat süren yıllık olağan genel kurul toplantısında başkan Burak Elmas, 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021’i kapsayan dönemde idari açıdan ibra edilmedi, mali yönden ibra oldu.

Kapalı oylamada sandığa giden bin 383 üyeden 801’i idari ibrasızlık, 566’sı ibra tercihinde bulundu, 16 kişi çekimser kaldı. Mali yönden Elmas ve yönetimi için bin 385 oy kullanıldı, sandıktan 718 ibra, 638 ibrasızlık, 29 çekimser tercih çıktı.

Elmas; Adnan Polat ve rahmetli Mustafa Cengiz’in ardından idari açıdan ibra edilmeyen 3. G.Saray başkanı oldu.

BÜTÇEYE DE ONAY YOK!

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi idari yönden ibra edilmezken bütçeye de onay çıkmadı. Seçim kararı alıp 21 ya da 28 Mayıs'ta sandığa gitmeyi düşünen mevcut yönetim bu süre içinde harcama yapamayacak.

Futbol takımı başta olmak üzere sporculara olan 2021 yılı borçlarının tamamını kapatan yönetim, 2022'nin ilk 3 ayındaki alacakların ancak %40'ını ödedi.

Bütçeye onay çıkmadığı için futbol takımının da oyuncu ücretlerinin kulüp kasasından ödenmesi şimdilik mümkün değil. Seçime kadar kulübün en önemli sorunlarından biri de bu olacak.