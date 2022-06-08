Manchester United'dan Marcus Rashford için Tottenham'a ret

08 Haziran 2022 Çarşamba, 22:23

Manchester United'da yeni sezon kadro çalışmaları devam ederken, Marcus Rashford için gelen teklif reddedildi.

The Times'ta yer alan habere göre, Tottenham, Manchester United ile bir yıllık sözleşmesi kalan İngiliz futbolcu için teklif yaptı. Ancak Manchester United, bu teklifi geri çevirdi.

Marcus Rashford'unda da, takımın yeni teknik direktör Erik ten Hag'a kendisini ispat etmek istediği ve Tottenham'ın teklifine sıcak bakmadığı belirtildi.

Manchester United altyapından yetişen 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı.