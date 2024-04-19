Manchester United'ta Jason Wilcox dönemi
Manchester United, futbol direktörlüğü görevine Jason Wilcox'un getirildiğini açıkladı.
Manchester United, futbol direktörlüğü görevine Jason Wilcox'un getirildiğini duyurdu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki futbol adamının göreve başladığı belirtildi.
Wilcox daha önce Southampton'da aynı görevi yürütüyordu.
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