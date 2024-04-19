Manchester United'ta Jason Wilcox dönemi

Manchester United, futbol direktörlüğü görevine Jason Wilcox'un getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 21:39
Manchester United'ta Jason Wilcox dönemi
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Manchester United, futbol direktörlüğü görevine Jason Wilcox'un getirildiğini duyurdu.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki futbol adamının göreve başladığı belirtildi.

Wilcox daha önce Southampton'da aynı görevi yürütüyordu.


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