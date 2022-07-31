Mane attı, Bayern Münih kupayı kaptı!

31 Temmuz 2022 Pazar, 09:07

Almanya Süper Kupa maçında Leipzig ile Bayern Münih takımları karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan ve 47 bin taraftarın statta takip ettiği maçı Bavyera ekibi 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.

MANE BAYERN'DE SİFTAH YAPTI

Karşılaşmada Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 14. dakikada Musiala, 31. dakikada Sadio Mane, 45. dakikada Pavard, 65. dakikada Gnabry ve 90+8. dakikada Leroy Sane atarken, Leipzig'in gollerini ise 59. dakikada Halstenberg, 77. dakikada penaltıdan Nkunku ve 89. dakikada Olmo kaydetti.

BAYERN MÜNİH LİGE HAZIR

Geçen sezon Almanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve üst üste 10. kez mutlu sona ulaşan Julian Nagelsmann yönetimindeki Bayern büyük bir sevinç yaşadı. Üstün Alman teknolojisi, Almanya Ligi'nde ise 5 Ağustos Cuma günü Eintracht Frankfurt ile ligdeki ilk maçını oynayacak.