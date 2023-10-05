Manisa BB, Nevezis'i farklı geçti
FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 mağlup etti.
Manisa'da düzenlenen Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde B Grubu maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Litvanya temsilcisi Nevezis'i 98-88 mağlup etti.
Maça hızlı başlayan Nevezis 3. dakikada 9-0'lık seri yakaladı. Litvanya ekibi Waterman, Okouo ve Marcinkevicius'un etkili oyunuyla ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Litvanya temsilcisi McNeil ve Galloway sayılarıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 28-12. Rakibine boyalı alanda Dorukhan Engindeniz ve Anderson'un sayıları, 3 sayı çizgisinin gerisinden de Roberson'un atışlarıyla karşılık veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, farkı 3 sayıya kadar indirerek soyunma odasına 45-42 geride gitti.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3. periyoda hızlı başladı. Periyodun henüz başında beraberliği yakalayan (47-47) yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Terry'nin sayısıyla müsabakada ilk kez öne geçti: 47-49. Bu dakikadan sonra etkili oyununu sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Russell ve Luther'in sayılarıyla farkı açarak periyodu 75-70 üstün tamamladı.
Son çeyreğe de etkili başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson ve Russell'ın etkili oyunuyla son 5 dakikasına 89-78 önde girdiği müsabakadan 98-88 galip ayrıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor, eleme grubu son maçında Perşembe günü 19.00'da Porto ile karşılaşacak.
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