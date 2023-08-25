Manisa FK, Erzurum'dan 3 puanla çıktı

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:13
Manisa FK, Erzurum'dan 3 puanla çıktı
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor FK ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki Manisa FK karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Manisa FK 2-1 kazanırken goller; 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 63. dakikada Burak Altıparmak'tan geldi. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golünü ise 51. dakikada Yakup Kırtay attı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 7'ye yükseltirken, Erzurumspor FK 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.


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Manisa FK Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

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