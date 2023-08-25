Manisa FK, Erzurum'dan 3 puanla çıktı
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Manisa FK, Erzurumspor FK'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor FK ile Osman Zeki Korkmaz'ın yönetimindeki Manisa FK karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Manisa FK 2-1 kazanırken goller; 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 63. dakikada Burak Altıparmak'tan geldi. Ev sahibi Erzurumspor'un tek golünü ise 51. dakikada Yakup Kırtay attı.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK puanını 7'ye yükseltirken, Erzurumspor FK 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşırken, Manisa FK evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.
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