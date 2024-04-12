Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda Levent Devrim'in ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.
MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Eyüpspor, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Altay'ı 4-1 mağlup etmişti.
Manisa FK ise Bandırmaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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