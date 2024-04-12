Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:01
Manisa FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, deplasmanda Levent Devrim'in ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

MANİSA FK - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Sarper Barış Saka'nın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Eyüpspor, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Altay'ı 4-1 mağlup etmişti.

Manisa FK ise Bandırmaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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