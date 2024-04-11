Galatasaray'a dev gelir: Kasasını doldurdu!
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, kasasını doldurdu. Sarı kırmızılılar 608 milyon TL kâr elde ederken, bu rakamın oluşmasında taraftarın katkısı büyük oldu.
Süper Lig'de bitime 7 hafta kala 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini koruyan Galatasaray saha içindeki başarısını saha dışına da taşımayı başardı.
Kulübe ait faaliyet raporlarında 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasında 608 milyon TL kâr edildiği KAP'a açıklandı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 1 Haziran 2022-28 Şubat 2023 arasında 1 milyar TL'ye yaklaşan kulüp hasılatı, bir yılda 4.6 milyar TL'ye yükseldi.
Özellikle loca-kombine gelirlerinde rekor artış gözlendi, maçlarda kapalı gişe olan RAMS Park'tan Galatasaray'ın kasasına 1.2 milyar TL girdi.
Özbek başkanlığındaki yönetim, sponsorluk-isim hakkı-reklam anlaşmalarında 900 milyon TL seviyesine yaklaştı.
Şampiyonlar Ligi sayesinde Avrupa kupalarından 861 milyon TL kazanan sarı-kırmızılı kulüp, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro'yu da kâr hanesine ekledi.
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