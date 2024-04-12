Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna çarpıcı yanıt: 'Tüm hedefim...'
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına konuştu. Hakan Çalhanoğlu, "Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum" yanıtını verdi.
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kariyerine dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.
CBS Sport'a konuşan milli futbolcu, Galatasaray taraftarı olması hakkında kendisine sorulan, "Kendini bir Galatasaray taraftarı olarak tanımlıyorsun ama hiç Türkiye'de oynamadın. Kendini Galatasaray forması giyerken hayal ediyor musun?" sorusuna yanıt verdi.
GALATASARAY SORUSUNA YANIT
Böyle bir hayali olmadığını söyleyen Hakan, "Dürüst olmam gerekirse hayır. Avrupa'da oynamayı seviyorum. Tüm hedefim kariyerimi Avrupa'da geçirmek, en üst seviyede kalmak. Türkiye Süper Ligi'ni takip ediyorum. Geçen ay olanlardan daha iyi işler yaparlar diye umuyorum" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki orta saha, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 12 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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