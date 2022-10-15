Manisa FK ve Altay puanları paylaştı! Manisa Futbol Kulübü - Altay: 1-1

Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK'nin Altay'ı konuk ettiği maç 1-1 berabere bitti.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:10
Manisa FK ve Altay puanları paylaştı! Manisa Futbol Kulübü - Altay: 1-1
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Spor Toto 1'inci Lig'deki Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, evinde 1-0 öne geçtiği maçta Altay'la 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golünü 70'inci dakikada Mehmet Uysal, İzmir temsilcisinin golünü ise 88'inci dakikada penaltıdan Paixao kaydetti.

Bu sonuçla Manisa FK 12, düşme hattındaki Altay ise 7 puana ulaştı.



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