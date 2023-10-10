Manisa FK yeni yönetimini tanıttı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 22:09

Güncelleme: 10.10.2023 - 22:09

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nde yeni yönetim kurulu kamuoyuna tanıtıldı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve yeni yönetim kurulu basın mensuplarının karşısına çıktı. Toplantıda konuşan Başkan Aktan, “Öncelikle bugüne kadar bizlerin yanında olan ancak yeni yönetimimizde yer almayan arkadaşlarımıza kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizin de Manisa Futbol Kulübümüze, Manisa futboluna ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın, kulübümüzün bayrağını daha ileriye taşımamızda bizlere güç katacağına inanıyoruz” dedi.

Yeni yönetimle birlikte hedeflerinden de bahseden Başkan Aktan, “Yeni dönemde öncelikli hedefimiz stat olacak. Biliyorsunuz 19 Mayıs Stadı’yla ilgili zor bir süreç yaşıyoruz. Bunu en kısa sürede tamamlayıp artık maçlarımızı orada oynamak istiyoruz. Bunun için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a olumlu bir ziyaret gerçekleştirdik. Bakanımız, stadın bir an önce faaliyete geçmesi için gerekli desteği bizlere verdi. Mümkün olan en kısa sürede yeni stadımıza geçmek istiyoruz. Orada stadın fiziki şartları daha iyi olacak. Taraftarlarımızın, futbolseverlerin bizlere destek olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“En büyük hedefimiz Manisa adını Süper Lig’de temsil etmek”

En büyük hedeflerinin ise Süper Lig olduğunu belirten Başkan Aktan, “Manisa Futbol Kulübü olarak tabi en büyük hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bunun için çalışıyoruz. Tesisleşme konusunda önemli işler yaptık. Stat konusunda sona yaklaştık. Artık Manisa adını Süper Lig’de temsil etmek istiyoruz. Bütün hedefimiz, amacımız bu yönde. Tüm Manisa halkını, Manisalı futbolseverleri bu kulübe destek olmaya davet ediyorum. Bu kulüp Manisa’nın kulübü. Manisa’yı her alanda en iyi şekilde temsil ediyor. Milli Takımlara sporcu gönderiyor, Türk futboluna bir çok futbolcu kazandırıyor. Herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Manisa FK yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: Başkan Mevlüt Aktan, Engin Anlı, Hüseyin Hasacar, Ali Uçak, Erdem Özkan, Akın Sadettin Gezgin, Seyit Ali Özmen, Efe Girişken, Mustafa Ali Cimbil, Mustafa Genç, Ömer Baysal, Salih Karaağaç, Ali Gerdan, İlker Güngör, Kemal Göksenin, Mehmet Arslan, Rıfat Sarı, Mustafa Kaplan, Adnan Onur, Şahin Kartal, İsa Özdemir, Kerim Gençoğlu, Mesut Peker, Cahit Serkan Kumdağıcı.