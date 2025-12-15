Manisa sporundan Gülşah Durbay için başsağlığı mesajları: 'Hiçbir zaman unutulmayacak'

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Manisa'nın merkez ilçesi olan Şehzadeler'i 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden beri yöneten Durbay, haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kenti mateme soktu.

Kentin Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Manisa Basket, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kentine ve hemşehrilerine hizmet etmeyi ilke edinmiş, Manisa için özveriyle çalışmış ve önemli katkılar sunmuş bir isim olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmayacak" mesajını yayınladı.

Manisa futbolunun köklü kulübü Manisaspor da, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Gülşah Başkan’ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Başımız sağ olsun" cümlelerini paylaştı.