Manuel Neuer tarihe geçmeye hazırlanıyor

Yayınlanma: 20.06.2024 - 07:55

Güncelleme: 20.06.2024 - 07:55

Almanya kalecisi Manuel Neuer, 17. Avrupa Şampiyonası maçına çıkarak efsane İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon'u yakaladı.

Macaristan maçına ilk 11'de başlayan Neuer, bir Avrupa Şampiyonası müsabakasında 17. kez Almanya Milli Takımı formasını terletti. 38 yaşındaki kaleci, Hollandalı Edwin van der Sar ve Portekizli Rui Patricio'yu geride bırakarak zirvedeki Buffon'u yakaladı.

Neuer, 23 Haziran Pazar günü yapılacak İsviçre maçında da forma giymesi durumunda Avrupa şampiyonalarında en fazla karşılaşmaya çıkan kaleci rekorunun sahibi olacak.