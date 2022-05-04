04 Mayıs 2022 Çarşamba, 19:00

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın forması rekor fiyata satıldı.

Maradona'nın, 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere maçında giydiği ve futbol literatürüne "Tanrı'nın Eli" olarak giren golü attığı forma 8.3 milyon euro'ya alıcı buldu. Yaklaşık bir aydır devam eden online açık artırmada isim verilmeyen bir alıcı, efsane ismin formasını satın aldı.

Maradona'nın formasına ödenen 8.3 milyon euro ise şimdiye kadar en pahalı rakama satılan maç forması oldu.