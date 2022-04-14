Maradona'nın ölümünde büyük şüphe!
Diego Armando Maradona'nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin, ihmaller nedeniyle adam öldürmeye tam teşebbüsten 25 yıl hapisleri istendi.
Diego Armandao Maradona'nın tıbbi bakımında sorumlu 8 kişilik ekip, öldürmeye tam teşebbüsten 25 yıl hapis istemiyle karşı karşıya.
Sporx'in haberine göre, Arjantin Savcılığı, Diego Maradona'nın ölümünden sorumlu tuttuğu kişileri belirledi. 1.5 yıl önce hayatını kaybeden futbol efsanesinin bakımında ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı. 8 şüpheli için adam öldürmeye teşebbüsten 25 yıl hapis cezası istendi.
Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve 3 hemşire sorumlu olarak gösterildi. Tüm şüpheliler, suçlamaları reddetti.
Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra 25 Kasım 2020'de Buenos Aires'teki özel konutunda hayatını kaybetti.
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