Maradona'nun ölümüyle ilgili yeni iddia!
Diego Armando Maradona'nın otopsisinde görev yapan adli tup uzmanı Carlos Cassinelli, Arjantinli efsanenin ölümünden önce 12 saat boyunca acı çektiğini ve durumunun doktorlar tarafından tespit edilebileceğini söyledi.
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armado Maradona'nun ölümünün ardından yeni bir iddia gündeme geldi. Efsane futbol insanının 25 Kasım 2020'deki ölümünün ardından yedi sağlık çalışanı cinayet davasıyla yargılanmaya başlamıştı.
Maradona'nun otopsisinde görev alan adli tıp uzmanı Carlos Cassinelli, Maradona'nun ölmeden önce 12 saat boyunca acı çektiğini söyledi. Cassinelli, "Kalp tamamen yağ ve kan pıhtılarıyla kaplıydı, bu da açı çektiğini gösteriyor." sözlerini sarf etti.
Arjantinli futbol efsanesine yapılan otopside Maradona'nın kalp krizinden değil, konjestif kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödeminden (Akciğerlerde çok fazla sıvının neden olduğu bir durum) öldüğü ortaya çıktı.
"DOKTORLAR FARK EDEBİLİRDİ"
Maradona'nun durumunun daha önceden tespit edilebileceğini söyleyen Cassinelli, "Bir hastayı muayene eden herhangi bir doktor Maradona'nun durumunu tespit edebilirdi." dedi.
Savcılığın iddiasına göre, nekahat döneminde (Geçirilen bir hastalıktan sonra sağlık ve güç kazanıncaya kadar devam eden zayıflık dönemi) Maradona ile ilgilenen sağlık çalışanları Arjantinli efsane için yeterli tıbbi bakımı sağlayamadılar ve bu da Maradona'nun ölümüne yol açtı.
KİŞİSEL DOKTORU DA YARGILANIYOR
Associated Press'te yer alan habere göre, soruşturma sırasında birçok tanığın Maradona'nın yüzünün ve karnının aşırı derecede şiş olduğunu fark ettikleri yazıldı.
Maradona'nun ölümüyle ilgili yargılanan sağlık çalışanları arasında Arjantinli efsanenin ölmeden önceki son dört yılında görev yapan kişisel doktoru Leopoldo Luque ve Maradona'nın ölümüne kadar ilaçlarını yazan psikiyatrist Agustine Cocachov da yer alıyor.
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