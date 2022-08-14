Marc Bartra, Trabzon'a geldi!

14 Ağustos 2022 Pazar, 19:27

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililerin, İspanya'nın Real Betis'ten takımından anlaşma sağladığı Marc Bartra, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.

Karadeniz temsilcisinin, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.

Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.