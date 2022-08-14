Marc Bartra, Trabzon'a geldi!
Trabzonspor stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takım, Real Betis forması giyen ve anlaşmaya vardığı Marc Bartra'yı Türkiye'ye getirdi.
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavililerin, İspanya'nın Real Betis'ten takımından anlaşma sağladığı Marc Bartra, başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a geldi.
Karadeniz temsilcisinin, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Video Haberler
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- AKP'den peş peşe istifalar!
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- Motorine dev zam yolda
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem