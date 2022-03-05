Marcao: "Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz"
Galatasaraylı Marcao, İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası konuştu. Marcao, "Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz" dedi.
Galatasaray'ın defans oyuncularından Marcao, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetle ilgili açıklama yapan Marcao "Çok fazla söyleyecek bir şey yok. 3 gün sonra Barcelona maçı var. Çok fazla pas hatası yaptık. İkili mücadeleleri kazanamadık." dedi.
Marcao ayrıca "Çok önemli ve çok büyük bir takımı temsil ediyoruz. Çok çalışmalıyız. Oyuncular olarak tepki göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.
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