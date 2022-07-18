Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı
Sevilla'ya transfer olan Marcao, eski teknik direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'dan, Sevilla'ya transfer olan Marcao, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüntülü görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı ve "Sonsuza kadar saygı ve minnet" ifadelerini yazdı.
Marcao'nun bu paylaşımını, sarı-kırmızılı taraftarlar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
İşta o paylaşım...
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