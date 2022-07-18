Marcao'dan Fatih Terim paylaşımı

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 20:03

Galatasaray'dan, Sevilla'ya transfer olan Marcao, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim ile görüntülü görüştüğü anların fotoğrafını paylaştı ve "Sonsuza kadar saygı ve minnet" ifadelerini yazdı.

Marcao'nun bu paylaşımını, sarı-kırmızılı taraftarlar beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşta o paylaşım...