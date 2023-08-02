Marcelo Saracchi, Boca Juniors'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Marcelo Saracchi'nin yeni adresi Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 18:48
Marcelo Saracchi, Boca Juniors'a transfer oldu
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Bir dönem kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Arjantinli sol bek Marcelo Saracchi'nin yeni adresi belli oldu.

Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors, 25 yaşındaki oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son olarak Levante'de forma giyen Marcelo Saracchi, geçtiğimiz sezon La Liga 2'de çıktığı 25 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.


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