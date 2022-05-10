Marcelo'nun kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Gaz çıkardı ve güldü...
Lyon'un sezon başında Marcelo'yu neden kadro dışı bıraktığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki oyuncunun 3-0 yenildikleri maçın ardından arka arka gaz çıkardığı ve bununla eğlendiği anlaşıldı.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo Guedes hakkında, Fransız basını ilginç bir iddiada bulundu.
L'Equipe, tecrübeli oyuncunun Lyon'da kadro dışı kalma sebebinin kötü performans değil soyunma odasında gaz çıkarma ve bununla eğlenme olduğunu yazdı. Sezon başında Angers'e 3-0 yenildikleri maçın ardından arka arkaya gaz çıkardığı ve dakikalarca güldüğü belirtildi. Lyon Sportif Direktörü Juninho da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldı.
Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı iddia edildi.
Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.
Konunun detayları bugün ortaya çıkınca Marcelo'nun sessiz kalması ise dikkat çekti.
1.91'lik stoperin adı sezon başında Beşiktaş ile de anılmıştı.
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